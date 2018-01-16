В США супруги держали в заточении 13 своих детей

В американском городе Перрис (штат Калифорния) супружеская пара насильно удерживала в заточении 13 своих детей. Об этом сообщает DW.

В понедельник, 15 января, полиция арестовала 57-летнего Дэвида Аллена Терпина и 49-летнюю Луизу Анну Терпин. Супруги не смогли сразу назвать "логическую причину" своих действий.

В воскресенье в полицию обратилась 17-летняя девушка, которой удалось вырваться из заточения. Она обнаружила в доме телефон и смогла позвонить в полицию. Девушка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что родители насильно удерживают взаперти 12 ее братьев и сестер.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пленников, содержавшихся в темноте и антисанитарных условиях, при этом некоторые из них были прикованы цепями к кроватям. Поскольку все они были чрезвычайно истощены, в полиции сначала решили, что все братья и сестры – несовершеннолетние. Позже выяснилось, что среди пленников, возраст которых от 2 до 29 лет, только шестеро детей, а еще семеро оказались взрослыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В госучреждениях США намерены запретить смартфоны популярных китайских брендов

Освобожденных из заточения братьев и сестер накормили и отправили в больницу. Пока не сообщается, сколько времени они провели в плену.

В доме Терпинов была зарегистрирована "частная школа", в которой обучалось шесть учеников, а директором значился отец семейства. Соседи супругов утверждают, что никто не знал о том, что происходит в их доме.

Супруги Терпин находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в пытках и действиях, подвергающих жизнь детей опасности.