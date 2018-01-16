Эрдоган хочет поговорить о статусе Иерусалима с Папой Римским, – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане в следующем месяце. Об этом сообщает AP со ссылкой на турецкие СМИ, передает Укринформ.

"Эрдоган отбудет в Ватикан 5 февраля для переговоров, которые, как ожидается, будут сосредоточены на статусе Иерусалима", – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Турции пока не было официального подтверждения запланированного визита. Однако Эрдоган уже заявлял, что надеется посетить Ватикан.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в этот город.