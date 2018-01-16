Парламент Чехии поддержал вотум недоверия правительству Бабиша

Против голосовали только депутаты движения ANO, лидером которого является премьер-министр

Палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) сегодня, 16 января, проголосовала за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша. Решение поддержали 117 депутатов, против проголосовали 78. Об этом сообщает Европейская правда.

За вотум недоверия правительству меньшинства проголосовали депутаты восьми из девяти представленных в парламенте партий. Против голосовали только депутаты движения ANO, лидером которого является Бабиш.

Несмотря на потерю доверия парламента, правительство Бабиша продолжит руководить страной, пока не будет создан новый кабинет министров.

Напомним, вопрос недоверия правительству рассматривали в парламенте 10 января, но тогда голосование отложили по инициативе евроскептической Гражданской демократической партии.

Президент Милош Земан на прошлой неделе выступил в парламенте и выразил поддержку Бабишу, пообещав предоставить ему возможность еще раз попытаться сформировать правительство.

Движение ANO в октябре прошлого года выиграло парламентские выборы и получило 78 мест в парламенте, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Кроме того, другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.

Большинство партий упрекают Бабиша и Земана в том, что и президент, и новый премьер-министр действовали вопреки традициям парламентской демократии.

В частности, не было серьезных переговоров по созданию большинства, а президент и премьер с самого начала перешли к вопросу создания правительства меньшинства.

Кроме того, политические силы отказываются поддерживать премьера, пока его обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС. Сам Бабиш отрицает все обвинения.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнародовало доклад, в котором говорится о том, что бизнес-проект премьера Чехии Андрея Бабиша привел ложные и неполные данные в заявке на получение гранта ЕС.