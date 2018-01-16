Несчастное детство Кима. Что рассказал телохранитель Ким Чен Ира о Ким Чен Ыне

Нелёгкий старт

"Возможно, мания всё контролировать появилась у Ким Чен Ына из-за несчастливого детства", — говорит телохранитель второго главы КНДР Ким Чен Ира Ли Ён Гук, который был близок к семье Кимов до 1994 года, когда Ким Чен Ир стал управлять Северной Кореей.

Судьба телохранителя второго Кима, пишет Newsweek, была непростой. После покушения на жизнь Кима Чен Ира в 1994 году, которую Ли Ён Гук не смог предотвратить, его сослали в трудовой лагерь. Однако в 2002 году бывший телохранитель сбежал в Южную Корею через Китай.

За несколько лет пребывания в семье Кимов Ли Ён Гук сумел составить психологический портрет обоих Кимов, но наиболее ему интересен Ким Чен Ын.

В своём интервью телеканалу ABC News телохранитель заявил, что третий Ким перебывал в постоянном стрессе, так как у него не было сверстников для игр и общения. "Его обучали и развлекали только взрослые, — рассказывает Ли. — Также его характер с детства был взрывным, то есть когда он сердился, действовал без учёта последствий".

Newsweek отмечает, что до сих пор нет ясности, когда именно родился Ким Чен Ын. Вероятнее всего, он появился на свет 7 января 1987 года. Ли Ён Гук говорит, что не раз наблюдал за маленьким Кимом. "Третий Ким был достаточно вспыльчив и всегда получал, что хотел", — говорит телохранитель.

Странная семейка

Ли также утверждает, что сводный старший брат Ким Чен Ына — Ким Чен Нам относился к их отцу намного лучше, чем младший Ким. Ли Ён Гук допускает, что первоначально третьим вождём Кореи хотели сделать Ким Чен Нама, но передумали после того, как в 2001 году Нама поймали на попытке посетить токийский Диснейленд. В феврале 2017-го Нама убили. Ли полагает, что это дело рук его младшего брата.

По словам основателя блога о лидерах Северной Кореи Майкла Маддена, сыновья второго Кима не виделись в детстве и редко навещали отца, так как рождены были от женщин, которых отец Ким Чен Ира — Ким Ир Сен недолюбливал.

"Хотя в сравнении со своими предшественниками Ким Чен Ын отличается особой деспотичностью, он стал первым северокорейским лидером, который часто выходит в свет со своей женой Ли Соль Чжу", — отмечает Ли Ён Гук. Но такая "открытость" публике, пишет Newsweek, так и не подтолкнула Ким Чен Ына к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом. Вместо этого они продолжают угрожать друг другу ядерными ударами.

По материалам: Newsweek

Перевод Даниила Непочатова