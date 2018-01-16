Он забросал гранатами с вертолета Верховный суд

В Венесуэле убит полицейский Оскар Перес, который в июне 2017 года с угнанного вертолета обстрелял здание МВД и забросал гранатами Верховный суд страны.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Перес, служивший в элитном подразделении полиции, тогда объявил, что вместе с соратниками ведет борьбу против властей.

Власти Венесуэлы смерть Переса пока не подтвердили, заявив лишь, что в ходе спецоперации, проведенной 15 января, были убиты несколько членов "группы террористов, напавшей на Верховный суд".

Напомним, Мадуро считает себя "карибским Сталиным".