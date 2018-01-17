Китайцы построили 100-метровую башню для очистки воздуха

Экспериментальная башня высотой 100 метров на севере Китая значительно улучшила состояние атмосферы.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на South China Morning Post.
Специальную очистительную установку построили на юго-западе города Сиань (провинция Шэньси) в районе Чанъань. Улучшение качества атмосферы наблюдается на площади более 10 тыс. квадратных километров за последние несколько месяцев.
С момента открытия башня произвела более 10 млн кубических метров чистого воздуха. В дни, когда уровень смога становится критическим, башне удается вернуть показатели к норме. Экспериментом руководят ученые из института глобальной окружающей среды Китайской академии наук.
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Система очищения основана на парниках, которые покрывают территорию размером с футбольное поле у подножия башни.
Загрязненный воздух засасывается в теплицы, нагревается солнечной энергией и поднимается вверх внутри башни, проходя через несколько фильтров очистки.
Руководители проекта рассчитывают построить еще одну подобную башню. Ее высота будет составлять 500 метров, а ширина — 200. Площадь парников увеличат до 30 кв. км, и башня сможет очищать воздух для целого небольшого города.
В Китае уже существует башня, которая очищает воздух. Она находится в Пекине, достигает 20 метров в высоту и работает на электричестве, которое производят угольные предприятия.