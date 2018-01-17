Российские депутаты предлагают легализировать частные военные компании

На рассмотрение Госдумы РФ в ближайшее время будет внесен законопроект, легализующий частные военные компании. Об этом заявил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству российского парламента Михаил Емельянов, передает российский пропагандистский канал RT.

Документ, по его словам, будет внесен в Госдуму в течение месяца.

"Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги", - отметил Емельянов.

В числе прочего, рассказал он, в документе планируется прописать ограничения для частных военных кампании - им запретят нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Напомним, по данным СБУ, за время боев на Донбассе в ЧВК "Вагнера" было около сотни убитых.