В Литве появился свой "Миротворец"

В Литве запустили аналог украинского сайта "Миротворец" - портал Vatnikas. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Lietuvos žinios.
"Цель Facebook-страницы и сайта регулярно, интенсивно и жестко обличать "ватников" и законно бороться с их пропагандой", - утверждают разработчики проекта.
Создание портала председатель Литовского союза журналистов Дайнюс Радзевичюс назвал "очевидным следствием информационной войны".
Сайт публикует имена лиц, которые распространяют враждебную пропаганду, дезинформацию, манипулируя и стремясь влиять на людей.
Авторы проекта выразили желание оставаться анонимными, отметив, что являются представителями гражданского общества. Они также называют себя "эльфами" - в противовес "троллям", распространяющим пропаганду.
Как отмечается, перечень нежелательных элементов на сайте проекта быстро растет - в списке уже 155 "ватников".
Украинский сайт "Миротворец" поздравил литовских националистов с запуском проекта и предложил "оказать методическую помощь и поделиться многолетним опытом отлова российского и пророссийского деструктивного ватного элемента".