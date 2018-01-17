Во вторник, 16 января, в американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, зафиксировали падение метеорита, которое вызвало небольшое землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США.
Синоптики подтвердили, что вспышка, которую наблюдали в небе жители Детройта и пригородных районов, была следствием падения метеоритного тела.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.
В Геологической службе США отметили, что падения метеорита вызвало небольшое землетрясение.