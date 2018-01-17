Убийство на острове Гернси. Кем был погибший волонтер Микус Алпс

На британском острове Гернси погиб латвиец Микус Алпс, который помогал украинской армии. Об этом сообщается на странице 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии в Facebook. Военные называли Алпса "друг Мик".

"Мик Алпс был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вёз для военных нужд батальона", — говорится в сообщении.

Друзья в последний раз видели Алпса 8 января. Он сказал, что уезжает по делам, и пропал. Через некоторое время в полицию острова поступил сигнал о том, что в безлюдной местности горит легковой автомобиль. Когда приехали патрульные и пожарные, машина уже сгорела. Внутри были обнаружены человеческие останки. Полиция предполагает, что они принадлежат Микусу Алпсу, но, пока нет результатов экспертизы, он считается без вести пропавшим.

Друг Алпса волонтёр Олег Назаренко рассказал Фокусу о том, почему Микус помогал Украине и чем занимался в последнее время.

— Мы познакомились в прошлом году, весной. Мне кто-то написал о Мике, что нужно помочь, и мы с ним созвонились. Он бывал в Украине и до нашего знакомства, но воевал или нет — не знаю.

Мик решил приехать к нам, потому что не верил тому, что показывают по телевидению. В каждой европейской стране транслируется русское телевидение, и Британия не исключение. Поскольку Мик латыш, хоть и жил на острове Гернси, он знает русский и смотрел каналы. Решил приехать и посмотреть, как всё на самом деле, правда ли, что мы здесь жрём младенцев, а по улицам ходят дикие террористы с дробовиками. Мик узнал через знакомых, что его соотечественники занимаются волонтёрской деятельностью, и решил присоединиться.

Когда Мик в первый раз вернулся из Украины, он рассказал друзьям о том, что здесь видел. Среди них есть бывшие военные и автогонщики. Вместе они организовали помощь Украине. Отправляли нам джипы, тепловизоры, запчасти для машин, бронежилеты. Всё, что необходимо.

СМИ пытаются представить случившееся как бандитскую разборку, но жители пишут, что у них такого не бывает, у них нет убийств

У Мика был довольно большой бизнес, связанный с подержанными автомобилями. Он отправлял запчасти в Латвию, Литву, Эстонию, Беларусь и Россию. Правда, какое-то время назад продал бизнес. Я уговаривал его не делать этого, но у него началась какая-то депрессия, апатия. Говорил, что всё надоело и хочется начать новую жизнь. Насколько я понял, он хотел в Украину. Я скинул ему "Мир наизнанку" (украинская телепередача о путешествиях. — Фокус) и уговаривал поехать посмотреть мир, развеяться. Говорил ему: "Дружище, потом приедешь ко мне, я буду пить коньяк и курить трубку, а ты — рассказывать, что видел в мире". Он тогда посмеялся, сказал, что подумает. А потом сообщил, что уже продал бизнес, оставил себе только 10% на пенсию.

После продажи бизнеса Мик занимался волонтёрством. Я переживал, как бы он не просадил на это все деньги. Он рвался помогать, а я говорил: "Успокойся, тут есть помощники".

Летом Мик в первый раз сказал, что ему угрожают. Спокойно, смеясь, рассказывал: "Представляешь, мне звонят и пишут с тех пор, как узнали, что я собираю помощь для Украины". Я спросил: "Что, помочь хотят?", он ответил: "Нет, звонят, говорят: "Убьем тебя на*ер". Я тогда начал переживать, но он сказал, что Гернси — спокойный остров, там не бывает убийств, а это просто пишут какие-то придурки, и он их не боится. Кто ему писал и звонил, Мик не знал.

Во время последних звонков у Мика был уже потухший голос, и ребята на фронте тоже говорили, что он переживает. Мы ждали его в Украине на днях. Он звонил, говорил, что приготовил машину и груз, оптику для снайперов.

Я очень надеюсь, что в той машине сгорел не Мик. Он умный человек и не мог поехать непонятно куда непонятно с кем. Я не верю. Мне звонили ребята с острова, его друзья, присылали письма жители Гернси. СМИ пытаются представить случившееся как бандитскую разборку, но жители пишут, что у них такого не бывает, у них нет убийств. На острове началась паника.

Мне противно читать, когда про Мика пишут, что он алкоголик и наркоман, весь в воровских наколках. Он вообще не употребляет алкоголь, а наколки у него художественные. Он сделал их после расставания с девушкой, хотел так заглушить боль.

Если вдруг в той машине всё же был Ник, это точно не связано с разборками. Я не буду утверждать, что его убили русские (об этом говорилось в сообщении 8-го батальона. — Фокус). Там хватает своей "ваты", которая могла это сделать. Тем более друзья Мика говорили мне, что место, в котором нашли его машину, знают только местные.