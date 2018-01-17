Варшава хочет обсудить с Берлином компенсацию ущерба от Второй мировой войны

Пока на экспертном уровне

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за дискуссию с Германией по вопросу компенсации ущерба от Второй мировой войны.

Об этом, как сообщает Радио Польша, Чапутович заявил в Берлине, во время встречи главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

"На данном этапе этот вопрос не играет роли в отношениях между правительствами. Мы полагаем, что должны состояться дискуссии на экспертном уровне", - заявил Чапутович.

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В свою очередь, глава МИД Германии отметил, что с юридической точки зрения вопрос репараций был решен еще в начале 1990-х годов.

Отметим, согласно утверждению поляков, ущерб нанесенный гитлеровским режимом только в Варшаве составляет до $43 млрд.

Напомним, в Латвии уравняли в правах ветеранов СССР и Третьего рейха.