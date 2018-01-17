Первой женщиной-премьером Румынии может стать Виорика Дэнчилэ

Президент Румынии Клаус Иоханнис в среду, 17 января, выдвинул кандидатуру депутата Европарламента Виорики Дэнчилэ на пост премьер-министра.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на DW.
Дэнчилэ является креатурой правящей Социал-демократической партии Румынии, кроме того, она является депутатом Европарламента.
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Теперь ее кандидатуру должен утвердить парламент, в случае положительного вердикта депутатов, Дэнчилэ станет первой женщиной на посту премьера Румынии.
Напомним, в Венгрии назвали премьера Румынии нецивилизованным политиком.