Прах умерших должен стать удобрением, - бельгийские "зеленые"

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на RTBF.

Бельгийские "зеленые" ссылаются на данные исследования, согласно которому через год человеческое тело превращается в плодородный и экологически чистый компост, который, по мнению представителей партии, прекрасно подойдет для озеленения одного из парков.

Помимо этого, как считают "зеленые", прах можно использовать для выращивания деревьев и растений в память об усопших.

Они хотят, чтобы Монс стал первым городом, где применят подобный метод. В ближайшее время этот вопрос обсудят в городской администрации.

Напомним, ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных.