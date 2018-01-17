Прах умерших должен стать удобрением, - бельгийские "зеленые"

Члены партии экологистов Ecolo в составе административного совета бельгийского города Монс предложили городским властям юридически разрешить превращать прах умерших людей в удобрения.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на RTBF.
Бельгийские "зеленые" ссылаются на данные исследования, согласно которому через год человеческое тело превращается в плодородный и экологически чистый компост, который, по мнению представителей партии, прекрасно подойдет для озеленения одного из парков.
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Помимо этого, как считают "зеленые", прах можно использовать для выращивания деревьев и растений в память об усопших.
Они хотят, чтобы Монс стал первым городом, где применят подобный метод. В ближайшее время этот вопрос обсудят в городской администрации.
Напомним, ученые обнаружили еще один вымирающий вид животных.