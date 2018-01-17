В ночь на среду, 17 января, в Астане старший лейтенант полиции на Porsche Cayenne въехал в ворота Акорды – официальной резиденции президента Республики Казахстан.

Как сообщили NUR.KZ в департаменте внутренних дел Астаны, за рулем автомобиля находился инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков.

"Следуя по улице Достык, в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, он допустил наезд на препятствие с незначительным повреждением ворот и колонны забора. Пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

В связи з ДТП Иманбеков и его непосредственный руководитель капитан полиции Джумахметов уволены из органов внутренних дел. Несколько полицейских руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Иманбеков находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, МВД наглядно показало изменения в ПДД.