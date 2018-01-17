Турция продолжит жить в режиме чрезвычайного положения

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet.

"С 19 января 2018 года режим ЧП в Турции будет продлен еще на три месяца", — сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

По его словам, данное решение целесообразно, учитывая серьезные угрозы и риски, с которыми сталкивается страна в настоящее время.

Напомним, первые чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Тогда во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. были впоследствии арестованы.