Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе КНДР

Дональд Трамп заявил, что Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.

По сообщению Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров.

В то же время президент США похвалил Китай за его действия в направлении ограничений поставок нефти и угля в Северную Корею.

Напомним, КНДР и Южная Корея договорились пройти под общим флагом на Олимпиаде-2018.