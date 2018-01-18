Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе КНДР

Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе КНДР

Трамп пожаловался на бездействие России в вопросе КНДР
Фото: kremlin.ru

И похвалил Китай

18.01.18 158
100

Дональд Трамп заявил,  что Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.

По сообщению Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров. 

В то же время президент США похвалил Китай за его действия в направлении ограничений поставок нефти и угля в Северную Корею.

Напомним, КНДР и Южная Корея договорились пройти под общим флагом на Олимпиаде-2018.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
КНДР и Южная Корея договорились пройти под общим флагом на Олимпиаде-2018КНДР отправит на Олимпиаду 230 болельщиковНу а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 7612
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 20919
  3. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 14099
  4. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 4721
  5. ВИЧная жизнь. О жизни под кайфом, болезни и любви, которая побеждает болезнь 1904
  6. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 1665
  7. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 3461
  8. Кобзарь без врага. Как Тарас Шевченко помогает открыть украинскую мифологию 2107
  9. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 4661
  10. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 4800
  1. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 47472 / 51916
  2. Ученые выяснили, что убило ацтеков 5019 / 24254
  3. Кабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО 2916 / 3751
  4. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 2801 / 3390
  5. Газовый спор: Нафтогаз и Газпром начинают переговоры 2727 / 3293
  6. Еще один человек умер от кори в Украине 2662 / 3188
  7. Верховная Рада не поддержала разрыв дипотношений с РФ 2566 / 2996
  8. Муженко рассказал, когда Украина получит Javelin из США 2404 / 2744
  9. Россия пыталась купить 12 швейцарских кораблей в обход санкций, – СМИ 2293 / 2700
  10. Ну а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает 2232 / 2464
  1. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 123 / 51916
  2. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 26 / 3390
  3. Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта 24 / 890
  4. Ну а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает 21 / 2464
  5. Убийство на острове Гернси. Кем был погибший волонтер Микус Алпс 18 / 2314
  6. Кабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО 16 / 3751
  7. Сжатая пружина. Смогут ли МВФ и ЕС и дальше охлаждать украинский «схемотоксикоз» 12 / 1753
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 8 / 3743
  9. Ученые выяснили, что убило ацтеков 8 / 24254
  10. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 7 / 7244
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.