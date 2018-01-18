Трамп составил рейтинг СМИ с "фейковыми новостями"

Президент США Дональд Трамп вечером объявил победителя в придуманном им в ноябре 2017 года конкурсе на получение "премии за фейковые новости". Об этом он написал в Twitter, передает DW.

"2017-й оказался годом беспрестанной предвзятости, необъективной информационной повестки и даже откровенно фейковых новостей. Исследования продемонстрировали, что свыше 90% того внимания, которое уделялось президенту Трампу в СМИ, было негативным", - написал глава Белого дома.

В перечне - 11 утверждений ведущих американских СМИ, после которых следуют опровержения. Рейтинг возглавляет газета The New York Times, чей колумнист, лауреат Нобелевской премии по экономике - Пол Кругман вскоре после избрания республиканца главой государства, написал, что "рынки никогда не восстановятся" из-за вызванного этими событиями резкого падения.

На втором месте - телекомпания ABC News - с материалом уважаемого в США журналиста Брайана Росса, обнародовавшего "неудачную", с точки зрения Трампа, новость об его связях с Россией.

Третью строчку занимает компания CNN. Так, она "ошибочно" сообщила, что американский президент и его сын Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной компании имели доступ к документам Национального комитета Демократической партии, попавшим в результате деятельности хакеров в распоряжение WikiLeaks.

Кроме того, в перечне значатся журналы Time и Newsweek, а также газета The Washington Post.