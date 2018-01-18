Российский посол уверяет, что РФ и США партнеры, а не противники

Россия и США - не противники, а партнеры, проверенные временем. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, США и Россия должны стремиться к укреплению экономического фундамента российско-американских отношений, который оберегал бы их от конъюнктурных перепадов.

"Нельзя забывать и о культурной составляющей. В отношениях между нашими странами культура играет все более заметную роль, являясь эффективным инструментом укрепления взаимопонимания между людьми и недопущения новых разделительных линий", — сообщил Антонов.

Он отметил, что "в нынешней непростой ситуации не менее важно сохранить и приумножить сотрудничество в области мирного освоения космоса, Арктики, научных исследований".

"Американские астронавты летают на наших "Союзах". США по-прежнему закупают российские двигатели РД-180 для вывода на орбиту полезной нагрузки для НАСА и Пентагона. Есть планы совместной реализации масштабных проектов, которые могли бы служить логическим продолжением МКС. Твердо убежден, мы не враги и не противники с США, кто бы как ни старался раскручивать этот тезис. Мы – партнеры. Партнеры, проверенные временем, проверенные боевой дружбой и духом Эльбы", — подчеркнул Антонов.

Напомним, Пентагон называет Россию главной угрозой безопасности Европы.