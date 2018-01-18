Северокорейские спортсмены будут представлены на Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта

КНДР поборется за медали в парном фигурном катании, горных лыжах, лыжных гонках и женском хоккее

Спортсмены из КНДР примут участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта: парном фигурном катании, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею.

О соответствующей договоренности после очередного раунда переговоров с КНДР объявил глава национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Хи Бом, передает Медуза со ссылкой на Yonhap.

Ожидается, что на Олимпиаду в Пхенчхан отправится делегация из 550 человек из КНДР, включая спортсменов, группу поддержки и журналистов, однако, по словам Ли Хи Бома, окончательное решение о количестве северокорейских делегатов примет МОК.

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"В целом, только Международный олимпийский комитет обладает правом приглашать ту или иную страну на Олимпиаду. Поэтому соглашение между Северной и Южной Кореей должно придерживаться стандартов МОК", — заявил журналистам Ли Хи Бом перед вылетом в швейцарскую Лозанну на встречу с главой МОК.

Ранее стороны договорились, что на церемонии открытия Олимпийских игр 9 февраля спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом. Кроме того, на Олимпиаде выступит объединенная женская сборная по хоккею.