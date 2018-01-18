В сети обнародована видеозапись горящего пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана. Запись сделал проезжавший мимо человек.
В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителей. В результате пожара погибли 52 человека. Лишь пятерым удалось выбраться из горящего автобуса, сейчас им оказывается медицинская помощь.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За две недели нового года в пожарах погибли 106 человек
В комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана рассказали, что среди выживших — двое водителей, которые являются гражданами Казахстана, а также трое пассажиров, являющихся гражданами Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.