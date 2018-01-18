Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress на этой неделе отработают нанесение массированных авиаударов по целям на Центральном полигоне в Эстонии.
Об этом сообщается на сайте эстонских Сил обороны, на который ссылаются мировые СМИ.
Полеты пройдут на высоте не менее шести километров. В учениях задействуют 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса "воздух-земля".
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Центральный полигон — крупнейшая тренировочная площадка эстонской армии. Расположен в восточной части волости Куусалу. От российской границы объект отделяет около 113 километров.
Напомним, Верховная Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине.