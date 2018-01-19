В Улан-Удэ (Бурятия, РФ) в поселке Сосновый бор произошло нападение на школу № 5. Ученик 9-го класса с топором напал на семиклассников и учительницу, а затем поджег класс "коктейлем Молотова". Об этом сообщает Интерфакс.

"По предварительным данным, учащийся девятого класса школы в поселке Сосновый бор нанес колото-резаные раны двум девочкам из седьмого класса, одному мальчику и учительнице, после чего поджег бутылку с "коктейлем Молотова", а затем пытался покончить с собой", - сообщил источник агентства.

В следкоме РФ сообщили, что напавший на школу подросток действовал в одиночку, хотя ранее звучали версии, что сообщников было двое или трое. По данным ведомства, подозреваемый нападавший госпитализирован, так как пытался совершить самоубийство.

Всего пострадали пятеро человек, включая 15-летнего подростка, напавшего на школу.

Ранее в результате поножовщины в школе в Перми пострадали 15 человек.