РФ хочет жить в безъядерном мире, но отказываться от ядерного оружия не собирается, - Лавров

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия, сообщает пресс-служба российского МИД.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, - ред.)", - заявил Лавров.

При этом он заявил, что в целом Россия "разделяет задачу построения безъядерного мира".

Напомним, Договор о запрете ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.