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Главная » Мир » КНДР участием в Олимпиаде пытается отвлечь внимание от своей ядерной программы, - Хейли

КНДР участием в Олимпиаде пытается отвлечь внимание от своей ядерной программы, - Хейли

КНДР участием в Олимпиаде пытается отвлечь внимание от своей ядерной программы, - Хейли
Никки Хейли / Фото: flickr.com/photos/unisgeneva

Вашингтон не собирается "играть в игры" с Пхеньяном

19.01.18 63
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Руководство КНДР переговорами об участии страны в зимней Олимпиаде в Пхенчхане пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей ядерной программы. Об этом заявила постпред США в Совбезе ООН Никки Хейли в интервью Голосу Америки.

"Думаю, что здесь налицо стремление отвлечь (внимание от действий Пхеньяна). Я полагаю, что это именно то, что всегда делает Северная Корея: когда обстановка накаляется, начинать разговор. Проблема, однако, в том, что мы не будем играть в те же игры, в какие играли всегда. Мы не будем разговаривать, считая, что они вдруг увидели себя со стороны и нашли выход из положения. Они должны сказать нам, что они готовы прекратить испытания. Мы должны увидеть, что испытания действительно остановлены. А, кроме того, мы должны знать, что они собираются отменить (эту) программу", - отметила дипломат.

 Хейли считает необходимостью продолжение международного давления на Северную Корею.

Напомним, по итогам переговоров с Южной Кореей власти КНДР согласились отправить на Олимпиаду в Пхенчхан своих спортсменов для участия в соревнованиях в четырех видах спорта.

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