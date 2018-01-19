В США двое подростков убили полмиллиона пчел

В штате Айова, США, полиция арестовала двух парней, действия которых в декабре 2017 года привели к гибели полумиллиона пчел. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

Подростки 12 и 13 лет поломали 50 ульев на ферме Wild Hill Honey в городе Сиу. Их действия привели к тому, что пчелы замерзли насмерть.

Владельцы фермы оценивают нанесенный ущерб в 60 тыс. долларов, а действия подростков назвали "абсолютно бессмысленными".

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Мальчики просто попереворачивали все ульи.

"Они ворвались в наш сарай, взяли все наше оборудование, выбросили его на снег, разбивали то, что могли. Кажется, что ничего не украли, все просто было разрушено или уничтожено", - рассказал владелец фермы Энгельгардт.

Ранее в Британии украли 24 тысячи пчел.