Газпрому разрешили строительство второй нитки Турецкого потока

Алексей Миллер пообещал, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года

Российский монополист - компания "Газпром" - получил разрешение от турецких властей на строительство второй линии газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

"Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции", - заявил он.

При этом Миллер отметил, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Отметим, инвестиции Газпрома в проект "Турецкого потока" на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году.

Стоимость строительства "Турецкого потока" оценивают в $6 млрд.

Напомним, Фокус разбирался, чем угрожает Украине строительство Россией "Турецкого потока".