Названы девять стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения воздуха

Еврокомиссия созвала совещание министров по делам окружающей среды из девяти стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения атмосферы.
Об этом передает Интерфакс.
Речь идет о: Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании.
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По словам комиссара ЕС по вопросам окружающей среды Кармена Велла, который и созывает совещание, оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствие с природоохранным законодательством ЕС".
Кроме того, Еврокомиссия 19 января приняла соответствующий План действий. Это конкретные меры, которые должны помочь предотвратить загрязнение окружающей среды.
Напомним, микроволновки сравнили с 7 млн автомобилей по степени загрязнения воздуха.