Американские бомбардировщики пролетели вблизи границ Ленинградской области

На них был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, в пятницу в рамках учений осуществили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских рубежей в районе Финского залива в целях проведения учебных бомбометаний.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.

По их сведениям, в выполнении полетного задания были задействованы американские бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012, которые поднялись днем по московскому времени с передовой базы Фэрфорд в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский военный беспилотник провел разведку над Украиной

Перед многочасовыми полетами, которые осуществлялись в регионе Балтики, на борт самолетов был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний.

Напомним, в четверг Главный штаб эстонских Сил обороны сообщил, что на этой неделе стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 примут участие в учениях в воздушном пространстве Эстонии, в ходе которых на Центральном полигоне Сил обороны под городом Тапа, расположенном на севере страны приблизительно в 115 км от сухопутной границы с Россией в районе Ленинградской области, будет проведено бомбометание с использованием учебных бомб.

По данным западных авиационных сайтов, на британскую авиабазу Фэрфорд на минувшей неделе были переброшены пять B-52H, которые входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.