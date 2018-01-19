Соцсети активно обсуждают кадры с виртуозной посадкой самолета в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана "Фридерике".

В комментариях штурмана назвали "легендой" и отметили его "невероятные навыки".

"Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг", — говорится в описании к видео.

В числе комментариев: "Снимаем шляпы перед пилотом"; "Хорошая работа. Надеюсь, его наградят"; "Ну и ну, от одного этого видео у меня подкосились ноги и ладони вспотели"; "Черт возьми, нет! Мне доводилось попадать в турбулентность, но это… Это видео просто ужас".