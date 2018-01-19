Туристический оператор Замбии Zambiatourism разместил на странице в Facebook рекламный плакат, на котором написал: "Приезжайте в **** дыру Замбию, где звезды на небесах, а полосы на зебрах".

Это явный намек на недавнее заявление, которое приписывают американскому президенту Дональду Трампу, о том, что США следует принимать мигрантов из стран типа Норвегии, а не "грязных дыр" вроде Сальвадора, Гаити, и африканских государств.

После бурных протестов Трамп взял свои слова обратно, но оказалось, что он невольно сделал рекламу обиженным странам, чем удачно и воспользовались туристические маркетологи Замбии. При этом они добавляют, что публикация — не официальная позиция туроператора.

В комментариях под постом граждане США извиняются за обидные слова президента и заявляют, что он говорил точно не от их имени.

Напомним, ООН жестко отреагировала на слова Трампа о мигрантах.