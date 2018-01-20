Правительство США прекратило работу из-за отсутствия денег

Федеральные ведомства США частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования.

Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января (07.00 по киевскому времени). Именно в полночь заканчивался срок действия нынешнего временного закона о финансировании правительства, пишут мировые СМИ со ссылкой на Reuters.



Все сотрудники госорганов, не выполняющие важные задачи, должны будут уйти во временные неоплачиваемые отпуска.

В Сенате продолжаются переговоры по новому законопроекту.

Напомним, проект закона о временном финансировании правительства уже прошел утверждение в Палате представителей. Но в Сенате демократическое меньшинство блокирует его продвижение, главным образом из-за ограничения администрацией Трампа некоторых программ, в том числе, программы защиты несовершеннолетних мигрантов.

Последний раз правительство США прекращало работу по этой причине в 2013 году, когда из-за бюджетного кризиса правительство США было вынуждено частично приостановить работу на 16 дней. Тогда демократы и республиканцы не смогли договорится по ряду параметров бюджета.