11 туристов погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

В Турции в автокатастрофу попал туристический автобус. На месте происшествия погибли 11 человек, по меньшей мере 44 человека получили травмы.

Об этом сообщило агентство haberler.com со ссылкой на местного губернатора, передают мировые СМИ.



Трагедия произошла сегодня утром в провинции Ексишехир, когда туристический автобус наехал на деревья, лежавшие на обочине шоссе. Автобус следовал из Анкары в Бурсу.



Ранее появлялась информация о 13 погибших, однако губернатор Оздемир Чакаджак, который прибыл на место происшествия, подтвердил 11 смертей. По его словам, раненные пассажиры доставлены в три городские больницы Эскишехира.

Чакаджак уточнил, что состояние пострадавших не тяжелое, им продолжают оказывать помощь.

Продолжается следствие, полицейские устанавливают причину произошедшего. Водитель и его помощник уже арестованы.

Напомним, недавно под Прагой разбился пассажирский автобус.