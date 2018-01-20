В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово

Сербская пророссийская партия "Сербская лига" призвала президента России Владимира Путина ввести войска в Косово для "защиты сербов", которую не могут обеспечить международные миротворцы.

Об этом говорится в сообщении лидера партии Александра Джурджева на официальном сайте, пишет ТСН.uа.



"Сербская лига" призывает законодательную и исполнительную власть страны предложить президенту России Владимиру Путину, который участвует в этом процессе (между Сербией и Косово - ред.) по образцу участия России в операциях в Сирии... ввести российскую армию в южные регионы для препятствования албанским террористам убивать сербский народ", - говорится в сообщении.

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Он также призвал правительство Сербии "активизировать свои права и привлечь 999 силовиков сербских военизированных служб к миротворческому процессу в Косово".

Напомним, в Косово убили сербского политика Оливера Ивановича. Он был застрелен на территории штаб-квартиры своей партии.