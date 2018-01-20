Изменить планету. Как улучшить жизнь человечества в 2018 году

Мир меняется с каждым годом. 2018-й не станет исключением. Журналистка Huffpost Франческа Мартинец размышляет о том, каким должен стать мир в 2018 году

Изменить культуру потребления. Автор статьи считает, что в первую очередь мир в этом году станет лучше, если мы забудем о незыблемости идей общества потребления. Нет объективных критериев для обозначения успешности, красоты и нормальности. Эти существительные специально употребляют маркетологи, чтобы заставить нас покупать больше ненужных вещей. Мартинец считает, что люди существуют на Земле не для того, чтобы гнаться за увеличением ВВП.

Разнообразие — естественно. Мартинец надеется, что в 2018 году многие изменят своё отношения к людям, которые по меркам общества считаются "ненормальными". Она говорит, что каждый уникален, поэтому нужно воспринимать себя и окружающих такими, как мы есть, во всём нашем разнообразии.

Изменить образование. Автор статьи в Huffpost считает, что в системе образования многих стран с избытком любых знаний, но остро не хватает обучения гуманности и морали. Также автор убеждена в том, что школа будущего должна стать центром по развитию критического мышления, ведь это основа процветания цивилизации в будущем.

От эксплуатации к сотрудничеству. Наша экономическая система существует в физическом мире, пишет Мартинец. Но часто мы об этом забываем и безжалостно эксплуатируем Землю. Люди должны защищать окружающую среду всеми возможными методами уже сегодня и забыть о нещадной эксплуатации природных богатств.

Наша экономическая система существует в физическом мире, считает Мартинец. Но часто мы об этом забываем и безжалостно эксплуатируем Землю

Другие правила в политике. По мнению Франчески Мартинец, жильё и продовольствие должны стать частью прав человека. Никто не должен жить на улице и подвергаться дискриминации по признаку бедности. Автор выражает надежду, что в 2018 году правительства перестанут выставлять напоказ социальную помощь малообеспеченным и считать это своим большим достижением.

Новые правила для журналистов. Мартинец надеется, что скоро СМИ перестанут быть подконтрольными небольшой группе миллиардеров, целью которых развязывать ненависть и распространять ложь. Журналисты должны стать основой демократии, которые критикуют власть, раскрывают ложь и выступают в защиту бесправных.

Новый подход к оценке труда. Мартинец считает, что общество должно вознаграждать тех, от кого напрямую зависит наша жизнь: медики, учителя, пожарные, уборщики и так далее. Эти профессии должны стать бесценными для здорового общества.

Изменение общественных ценностей. Франческа Мартинец полагает, что немедленно нужно изменить систему ценностей современного общества. Ведь человек, продолжает Мартинец, привык рассматривать себя в социуме лишь с позиций "кто меня больше любит?" или "что я значу?". Необходимо отойти от подхода нездорового общества и перейти к концепции, предполагающей повышение благосостояния, равенство и демократию социума коллективными силами.

Безграничный мир. Мартинец говорит, что мир должен стать свободным от таких фетишей, как границы, расы, страны. По её мнению, мы являемся одним видом и нас ничего не должно разделять, ведь мы единое целое. Нам стоит отказаться от ярлыков и предрассудков, чтобы построить сильное общество.

По материалам: Huffpost

Перевод Даниила Непочатова