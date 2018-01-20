Польша хочет найти 1600 эсесовцев, работавших в концлагерях на территории страны

Институт национальной памяти Польши составил список из 1600 членов СС, которые работали в концентрационных лагерях на территории страны и могут быть еще живы к настоящему времени. Польша надеется найти этих людей и привлечь их к суду с помощью Интерпола. Об этом пишет DW.

Первые 400 имен уже были переданы международной полиции.

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По словам сотрудника института Роберта Яницкого, нынешняя акция - последняя возможность привлечь бывших эсэсовцев к суду. При составлении списка сотрудники института обращали особенное внимание на год рождения членов СС, чтобы отделить тех, кто мог бы быть жив в настоящее время. Таким образом, из 23 тысяч человек были отобраны 1600. Главным образом в список входят немцы и австрийцы, однако есть и украинцы, белорусы и латыши.