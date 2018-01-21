Делегацию возглавляет одна из самых влиятельных женщин в КНДР

Делегация из КНДР прибыла в южнокорейский город Каннын, чтобы проверить места, где будут выступать художественные коллективы из Северной Кореи во время зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Yonhap.

Делегацию возглавляет северокорейская певица, руководительница оркестра Samjiyon и женской музыкальной группы Moranbong​ Хен Сон Воль.

Агентство называет ее одной из самых влиятельных женщин в КНДР.

По данным СМИ, Хен Сон Воль является бывшей девушкой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Визит северокорейской делегации в Южную Корею стал первым за четыре года.

По данным телеканала, делегация также посетила Сеул.

Напомним, 17 января стало известно, что КНДР и Южная Корея договорились выйти на церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 под единым флагом, а также договорились создать совместную женскую сборную по хоккею с шайбой для участия в Олимпиаде.