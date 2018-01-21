Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Туризм за деньги. Самый дешёвый город мира для путешествия
Туризм за деньги. Самый дешёвый город мира для путешествия
Фото: Глеб Пархомец / informator.ua

Туризм за деньги. Самый дешёвый город мира для путешествия

Киев возглавил рейтинг самых дешёвых городов мира для путешествия. К такому выводу пришла британская туркомпания Hoppa, детально изучив цены в 100 городах на жильё, ужин в ресторанах и выпивку в барах, на проезд по городу, экскурсии и всевозможные развлечения

21.01.18 58
000

1 место. Киев

Киев — лидер среди 100 городов мира по бюджетности для туриста. В столице Украины за аренду жилья, трёхразовое питание, напитки и экскурсии путешественники платят в среднем 2,5 тыс. грн в день. Поесть в Киеве из заявленных 100 городов дешевле всего как в ресторане, так и в забегаловке. А вот по стоимости жилья город занял 5-ю позицию среди экономвариантов. Суточная аренда квартиры в Киеве обойдётся в 1,6 тыс. грн. Дешевле нашей столицы по стоимости жилья оказались Денпасар и Джакарта (Индонезия), Анталия (Турция) и Пхукет (Таиланд).

2 место. Анталия

Неудивительно, что именно в Турцию в 2017 году украинские туристы летали чаще всего. Отдых в Анталии для путешественника не намного дороже, чем в Киеве. Полноценно отдыхая и наслаждаясь турецким колоритом, туристы оставляют здесь в сутки около 2,7 тыс. грн. Ночь на двоих в Анталии обойдётся в 1,5 тыс. грн — это по сути столько же, сколько в Пхукете (Таиланд) и Джакарте (Индонезия).

70 место. Москва

В Москве путешественники тратят в сутки 4,2 тыс. грн. Если в столицу России ехать не хочется, то за те же деньги можно провести выходные в Йоханнесбурге (ЮАР), Дакаре (Сенегал) или в соседнем с Украиной Кракове (Польша).

99 место. Копенгаген

Один из самых дорогих в мире и самый дорогой город Европы для путешествий — Копенгаген. Тут в сутки туристы оставляют 12,7 тыс. грн. Ночь на двоих в столице обойдётся в 9 тыс. грн, ужин в хорошем ресторане — почти в 1,8 тыс. грн. Перекус на ходу существенно картину не меняет, за бигмак туристы отдают не менее 350 грн с человека. Проезд в такси стоит около 500 грн.

100 место. Нью-Йорк

Нью-Йорк — самый дорогой город для путешественников. Сутки в Нью-Йорке (включая гостиницу, напитки, питание и такси) обойдутся туристам в среднем в 13,5 тыс. грн — больше, чем средняя зарплата в Киеве, городе с самыми высокими зарплатами в Украине. Только за то, чтобы переночевать в американском городе-мечте, путешественники вдвоём платят не меньше 10 тыс. грн, не говоря уже о ценах на выпивку и еду в ресторанах.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Синайский экстрим. Самый фешенебельный из горнолыжных курортов Румынии"Шариш" — это не вопрос. Что выпить, съесть и посмотреть в КошицеЗамбийцы троллят президента США

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 9145
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 21706
  3. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 15141
  4. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 5355
  5. ВИЧная жизнь. О жизни под кайфом, болезни и любви, которая побеждает болезнь 2208
  6. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 1851
  7. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 4215
  8. Кобзарь без врага. Как Тарас Шевченко помогает открыть украинскую мифологию 2574
  9. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 5327
  10. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 5495
  1. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 43793 / 52626
  2. Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять 37237 / 46735
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 8310 / 10985
  4. Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят 5244 / 6564
  5. Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором 3878 / 177991
  6. В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово 2817 / 3386
  7. Банкиры обещают откатить курса доллара назад 2661 / 4180
  8. Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников 2219 / 2625
  9. "Это видео - просто ужас": в Сети комментируют посадку самолета во время урагана 1705 / 2204
  10. Повторение пройденного. Что будет с курсом гривны в 2018 году 1387 / 6380
  1. Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять 60 / 46735
  2. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 44 / 52626
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 23 / 10985
  4. Трудно быть Фениксом. Как в Украине лечат детей с ожогами 15 / 1053
  5. Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят 14 / 6564
  6. Изменить планету. Как улучшить жизнь человечества в 2018 году 12 / 862
  7. Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила» 8 / 1972
  8. Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников 7 / 2625
  9. В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово 6 / 3386
  10. Напавшие на посольство Украины в Афинах сожгли автомобили дипломатов 5 / 1036
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.