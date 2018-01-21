Туризм за деньги. Самый дешёвый город мира для путешествия

Киев возглавил рейтинг самых дешёвых городов мира для путешествия. К такому выводу пришла британская туркомпания Hoppa, детально изучив цены в 100 городах на жильё, ужин в ресторанах и выпивку в барах, на проезд по городу, экскурсии и всевозможные развлечения

1 место. Киев

Киев — лидер среди 100 городов мира по бюджетности для туриста. В столице Украины за аренду жилья, трёхразовое питание, напитки и экскурсии путешественники платят в среднем 2,5 тыс. грн в день. Поесть в Киеве из заявленных 100 городов дешевле всего как в ресторане, так и в забегаловке. А вот по стоимости жилья город занял 5-ю позицию среди экономвариантов. Суточная аренда квартиры в Киеве обойдётся в 1,6 тыс. грн. Дешевле нашей столицы по стоимости жилья оказались Денпасар и Джакарта (Индонезия), Анталия (Турция) и Пхукет (Таиланд).

2 место. Анталия

Неудивительно, что именно в Турцию в 2017 году украинские туристы летали чаще всего. Отдых в Анталии для путешественника не намного дороже, чем в Киеве. Полноценно отдыхая и наслаждаясь турецким колоритом, туристы оставляют здесь в сутки около 2,7 тыс. грн. Ночь на двоих в Анталии обойдётся в 1,5 тыс. грн — это по сути столько же, сколько в Пхукете (Таиланд) и Джакарте (Индонезия).

70 место. Москва

В Москве путешественники тратят в сутки 4,2 тыс. грн. Если в столицу России ехать не хочется, то за те же деньги можно провести выходные в Йоханнесбурге (ЮАР), Дакаре (Сенегал) или в соседнем с Украиной Кракове (Польша).

99 место. Копенгаген

Один из самых дорогих в мире и самый дорогой город Европы для путешествий — Копенгаген. Тут в сутки туристы оставляют 12,7 тыс. грн. Ночь на двоих в столице обойдётся в 9 тыс. грн, ужин в хорошем ресторане — почти в 1,8 тыс. грн. Перекус на ходу существенно картину не меняет, за бигмак туристы отдают не менее 350 грн с человека. Проезд в такси стоит около 500 грн.

100 место. Нью-Йорк

Нью-Йорк — самый дорогой город для путешественников. Сутки в Нью-Йорке (включая гостиницу, напитки, питание и такси) обойдутся туристам в среднем в 13,5 тыс. грн — больше, чем средняя зарплата в Киеве, городе с самыми высокими зарплатами в Украине. Только за то, чтобы переночевать в американском городе-мечте, путешественники вдвоём платят не меньше 10 тыс. грн, не говоря уже о ценах на выпивку и еду в ресторанах.