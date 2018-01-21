Турецкие войска продвинулись на 5 км по сирийской территории

Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.
Как сообщает Anadolu, подразделения вооруженных сил Турции, вошедшие в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией.
В операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции.
В настоящее время они продвинулись вглубь Африна на пять километров.
В ожесточенные бои противоборствующие стороны пока не вступали.
Отмечается, что режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай. Многие годы PYD/PKK переправляет через горную гряду Аманос (Нур) отряды террористов в Турцию. Террористы, действующие в этом районе Сирии, угрожают не только приграничным районам Турции, но и жителям сирийских регионов, очищенных от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата», а также сирийцам в зоне деэскалации в Идлибе. Террористы PYD/PKK в настоящее время контролируют 65 процентов сирийско-турецкой границы.
Напомним, Турция начала наступление на курдов в Сирии.