Вторжение Турции в Сирию: Париж требует провести экстренное заседание Совбеза ООН

Франция потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу военной операции Турции в северной провинции Африн в Сирии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает мировые СМИ со ссылкой на агентство Reuters.
"Гута, Идлиб, Африн - Франция просит собрать экстренную встречу Совета Безопасности", - заявил Ле Дриан в Twitter.
По его словам, в воскресенье, 21 января, он провел переговоры с турецким коллегой.
Напомним, что генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.