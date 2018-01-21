22 января Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии, – МИД Франции

Члены Совета безопасности ООН 22 января обсудят развитие событий в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на своей странице в Twitter, передает 112 Украина.

"СБ ООН соберется в понедельник на консультации по ситуации в Сирии. Франция, среди прочего, подчеркнет важность обеспечить доступ (сирийцев, – ред.) к гуманитарной помощи", – отметил Ле Дриан.

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Ранее в ходе визита в Алжир Жан-Ив Ле Дриан выступил с призывом о созыве заседания СБ ООН в связи с эскалацией напряженности в Сирии.

Напомним, 20 января турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн. В этот день позиции курдов в Африне подверглись артиллерийскому обстрелу и авианалетам, на следующий день было объявлено о начале наземной операции с привлечением танков.

В генштабе Турции сообщают, что в ходе авианалетов на позиции курдского ополчения в сирийском Африне 32 самолета турецких ВВС уничтожили 45 целей. По сообщениям турецких СМИ, для наблюдения за ходом боевых действий на границу с Сирией прибыл начальник генштаба ВС Хулуси Акар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования "бегут" и обещал завершить операцию быстро.