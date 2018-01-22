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Главная » Мир » Нового референдума по Brexit не будет, - Мэй

Нового референдума по Brexit не будет, - Мэй

Нового референдума по Brexit не будет, - Мэй
Фото: flickr.com/photos/policyexchange

Великобритания не планирует "сжигать мосты" с Европой

22.01.18 60
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Объединенного Королевства из состава ЕС.

В интервью изданию Bild она сказала, что Великобритания покидает ЕС, а не Европу, и не планирует "сжигать мосты", сообщает Интерфакс-Украина.

"Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - отметила Мэй.

Напомним, Туск и Юнкер попросили Великобританию остаться в ЕС.

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