Взрыв на рынке в Таиланде: погибли три человека

В провинции Яла, расположенной на юге Таиланда, на одном из продуктовых рынков прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
18 человек получили ранения.
Злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
"В провинциях Наратхиват, Паттани и Яла на юге Таиланда в течение последних лет этнические малайские мусульмане борются за автономию", - говорится в сообщении.
Напомним, МИД подтвердил гибель седьмого украинца в Кабуле.