Армию Южной Кореи ждет серьезное сокращение

Реформа будет проводиться, в первую очередь, в сухопутных войсках

Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек.

Об этом сообщают Известия.

Министерство национальной обороны страны проводит реформу, согласно которой численность с 610 тысяч военнослужащих уменьшится до полумиллиона. Реформа будет проводиться, в первую очередь, в сухопутных войсках.

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В ее рамках увеличится доля женщин–военнослужащих – до 8,8%.

Численность генералов тоже снизят: с нынешних 430-ти на 70-80 человек.

Напомним, Пхеньян согласился на переговоры с Южной Кореей в военной сфере.