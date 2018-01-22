Вашингтон фактически поддержал действия Эрдогана в Сирии

Турция действует в соответствии с законными соображениями безопасности, - заявили в Пентагоне

Анкара заранее предупредила Вашингтон о начале военной операции в сирийском Африне.

Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис, пишет Reuters, на который ссылаются мировые СМИ.

"Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем применить самолеты, они консультировались с нами", - сказал глава Пентагона. При этом он не раскрыл реакцию США на действия Турции.

"Сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим справимся",- сказал Мэттис.

Он также подчеркнул, что у Турция действует в соответствии с законными соображениями безопасности. Мэттис добавил, что это единственный союзник НАТО с активным повстанческим движением внутри границ.

Напомним, курды обвинили Москву в поддержке турецкой военной операции в Сирии.