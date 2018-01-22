ПАСЕ возглавил сторонник санкций против РФ

Президентом ПАСЕ избрали итальянца Микеле Николетти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ в Twitter.

"Поздравляем Микеле Николетти из Италии, который только что был избран 31-м президентом Ассамблеи!", - говорится в сообщении.

Николетти назначили на должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом. По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру. Об этом сообщает Европейская правда.

Ожидается, что Николетти будет занимать пост президента следующие два года - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

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Ранее во время голосования в ПАСЕ он постоянно поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за продолжение санкций против РФ.

При этом Николетти настаивает на продолжении диалога с российским парламентом. В частности об этом он заявил в Страсбурге в речи по случаю своего избрания.

Политик выразил сожаление в связи с тем, что россияне, избегая формального продления санкций, самостоятельно отказались от участия в работе ПАСЕ.

"Очень жаль, что парламент РФ не представил делегацию на сессию 2018 года. Тем не менее, диалог с российским парламентом продолжится", - подчеркнул он.

Президент ассамблеи не стал уточнять, в каких форматах будет происходить это сотрудничество, но известно, что во вторник представители парламента РФ будут присутствовать на заседании ad-hoc комитета, который изучает возможность возвращения россиян к работе в ПАСЕ.