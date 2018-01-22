"Не оставляйте никого в живых". Зачем талибы устроили теракт в Кабуле

20 января в кабульском отеле "Интер­континенталь" произошёл теракт, в результате которого, по данным МВД Афганистана, погибло более 29 человек. Девять из них — граждане Украины. Вот, что об этом пишут мировые СМИ

По данным Channel News Asia, вечером 20 января в ресторан при гостинице "Интерконтиненталь" ворвались четверо боевиков. Заместитель министра внутренних дел Афганистана Насрат Рахими говорит, что нападавшие были вооружены лёгким оружием и гранатами. Сейчас власти Афганистана выясняют, как талибам удалось совершить теракт.

Channel News Asia напоминает, что последняя крупная атака на афганские отели произошла в марте 2014 году, когда четверо несовершеннолетних боевиков напали на гостиницу "Серена" в Кабуле. В тот раз погибли девять человек.

Reuters пишет, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Талибан", которая в 2011 году уже атаковала этот отель. По мнению журналистов издания, талибы прибегли к террору, чтобы подорвать доверие к прозападному афганскому правительству и убедить людей, что единственный путь спасения — радикальный ислам.

Один из гостей отеля, Абдул Рахман Насери, находившийся здесь на IT-конференции, говорит, что террористы кричали на пушту: "Не оставляйте никого в живых, вне независимости от того — хорошие они или плохие".

Талибы прибегли к террору, чтобы подорвать доверие к прозападному афганскому правительству

"Испугавшись, я побежал в свою комнату на втором этаже, открыл окно и попробовал перелезть на дерево, но ветка под моим весом сломалась. Я упал на землю, повредил спину и сломал ногу", — передаёт Reuters слова Насери.

Старший сотрудник службы безопасности сказал, что нападавшие переместились с первого на четвёртый и пятый этажи здания, тем самым продемонстрировав, что нападение было тщательно подготовлено, возможно, с помощью персонала отеля.

Чиновники предупредили, что по мере усиления давления на талибов опасность терактов в Кабуле и других городах страны будет возрастать. В последние годы террористы совершили десятки таких нападений.

The Guardian сообщает, что боевики, проникнув в роскошный отель, стреляли во всех без разбору, затем пошли по номерам и захватили десятки заложников. При этом охрана отеля сбежала без боя. "Охрана не сопротивлялась, она ничего не сделала, — говорит сотрудник отеля на условии анонимности. — Такое ощущение, что у них не было опыта и квалификации".

Заложников продержали в неволе 14 часов. В воскресенье днём из отеля повалил густой дым. Вскоре стало известно, что афганские и западные силы безопасности восстановили контроль над зданием. Им удалось спасти более 150 человек, в том числе 41 иностранца.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье приказал провести расследование и обвинил соседние страны в оказании помощи группировкам боевиков, пишет The Guardian. "Пока террористические группы имеют надёжную защиту и безопасную гавань, регион не будет безопасным и стабильным", — сказал он в своём заявлении.

Перевод Даниила Непочатова