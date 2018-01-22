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Президент-разрушитель. Куда заведёт Америку Дональд Трамп
Фото: aim.org

Президент-разрушитель. Куда заведёт Америку Дональд Трамп

За первый год правления 45-й американский президент Дональд Трамп успел неприятно удивить и разочаровать почти весь мир. Профессор американской истории и колумнист History News Network Рональд Фейнман проанализировал его ошибки

22.01.18 220
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Первый год правления Дональда Трампа пришёлся на 105-ю годовщину со дня рождения другого президента США — Ричарда Никсона. С одной стороны, пишет Рональд Фейнман, Никсон проводил неплохую внешнюю и внутреннюю политику. С другой — прославился незаконной слежкой за своими оппонентами (Уолтергейтский скандал), из-за которой стал первым и пока единственным президентом Соединённых Штатов, досрочно ушедшим в отставку.

По мнению Фейнмана, нынешний глава Белого дома Трамп в своих злодеяниях уже превзошёл Никсона. Он несёт опасность американской демократии, которая выстраивалась столетиями. К тому же сегодня мир переживает сложные времена, в котором популизм и безрассудство приветствуется большинством. В таких реалиях политика США должна быть особенно мудрой, что практически невозможно с Трампом у руля государства.

Творец кризиса

Первый год президентства Трампа для многих стал кошмаром, считает Фейнман. За столь короткий промежуток времени он успел погрузить страну в конституционный и внешнеполитический кризис. За свою политику 45-й президент США заработал звание самого непопулярного американского президента за всю историю страны. 

Как отмечает Рональд Фейнман, Дональд Трамп подорвал доверие американцев к судебной системе, поскольку принялся назначать на посты судей некомпетентных людей. К примеру, новым судьёй Верховного суда стал Нил Горсач, который неоднократно выступал на стороне корпораций, игнорировал права женщин и придерживался идеологических подходов, когда речь заходила о верховенстве закона. 

Трамп часто некорректно высказывался в адрес различных меньшинств. Недавно в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы он назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны "вонючими дырами". "Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" — цитировали американского президента участники совещания. Также во время своей предвыборной кампании Трамп заявил о желании отменить закон о легализации однополых браков на федеральном уровне.

Давние союзники США больше не считают Штаты лидером свободного мира

Неугодными президенту оказались и ведущие СМИ. 17 февраля 2017 года в его Twitter-аккаунте появилась публикация: "Фейковые средства массовой информации, такие как The New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN, — это не мои враги, а враги американского народа". По мнению Фейнмана, такое заявление автоматически приравнивает Трампа к диктаторам и авторитарным правителям России, Китая, Турции, Египта и Филиппин.

Публицист считает, что нынешний глава Белого дома проводит политику, которая подрывает социальные реформы, введённые при 26-м президенте США Теодоре Рузвельте. Трамп обещает снизить государственный контроль над промышленностью и крупным бизнесом, а также такими сферами, как защита окружающей среды, труд, здравоохранение и безопасность потребительских товаров. Похоже, он намерен вернуть правила, характерные для США конца XIX столетия. Ту эпоху назвали "позолоченным веком", ей свойственна экономическая философия laissez-faire ("позвольте сделать" — с французского), она предполагала максимальное невмешательство государства в дела бизнеса. Новая налоговая реформа американского гаранта, принятая в конце 2017 года, по мнению Рональда Фейнмана, выглядит как потакание американским богачам и не пойдёт на пользу среднему классу.

До абсурда доходит влияние президентской семьи на его администрацию. Его зять Джаред Кушнер был назначен старшим советником президента. Старшая дочь миллиардера Трампа также получила должность в Белом доме. По мнению Фейнмана, влияние семьи привело к массовым отставкам или увольнениям чиновников, спровоцировав тем самым небывалый хаос в правительственных кабинетах.

Новые друзья

У 45-го американского президента на международной арене появились новые сомнительные друзья. Трамп одобряет действия диктаторов в Турции, Египте и Филиппинах, что озадачивает старых союзников США. На этом странности во внешней политике Штатов не заканчиваются. Президент безрассудно угрожает ядерной войной лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, делает заявления о возможном выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном. Ну и венцом его "достижений" можно считать признание всего Иерусалима за Израилем, что обострило отношения этой страны с исламским миром.

Небывалая толерантность к диктаторским режимам привела к тому, что давние союзники США больше не считают Штаты лидером свободного мира. Ведь Трамп агитирует за национализм и протекционизм, которые предполагают отказ от соблюдения торговых соглашений.

То, что делает Трамп для имиджа Америки в мире, — трагично. Его насмешки над критиками, нарциссизм, невежество, непрекращающееся непристойное поведение и ложь подрывают концепцию, согласно которой американские дети должны равняться на образцовое поведение президента, говорит автор статьи. Фейнман надеется, что здравый смысл восторжествует и Дональд Трамп в 2018 году уйдёт в отставку или по крайне мере ему хватит ума не развязать на Корейском полуострове ядерную войну, которая повлечёт за собой миллионы жертв.

По материалам: History News Network
Перевод Даниила Непочатова

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