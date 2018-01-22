В Европарламенте договорились, как поделят освободившиеся места после Brexit

Франция и Испания получат пять дополнительных мест в Европейском парламенте после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Комитет Европарламента по конституционному управлению утвердил соответствующую поправку к проекту доклада о распределении британской квоты среди 27 стран Евросоюза.

Ранее авторы проекта доклада заявили, что общее количество депутатов Европарламента должно составлять 700. Однако, в обновленном документе фигурирует 706 депутатов.

Дополнительные места также получат Нидерланды, Польша, Ирландия, Румыния.

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Напомним, 18 января нижняя палата парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Brexit. 324 депутата палаты общин поддержали законопроект, против него проголосовали 295 депутатов.