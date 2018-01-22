Теракт в Кабуле могут признать военным преступлением, – ООН

По информации МИД Украины, в результате этого нападения погибли семеро украинцев

Нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле может быть классифицировано как военное преступление. Об этом заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, передает Центр новостей ООН.

Он призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

Напомним, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь". По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

К утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех напавших на отель боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Талибан".

По информации МИД Украины, в результате теракта погибли семеро украинцев.