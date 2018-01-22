Пучдемон хочет формировать правительство Каталонии, несмотря на позицию Мадрида

Экс-глава каталонского правительства прилетел в Данию для участия в дебатах

Кандидат на пост главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон высказал намерение сформировать новое правительство, несмотря на противодействие властей в Мадриде. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АFР.

"Мы не сдадимся авторитаризму, несмотря на угрозы Мадрида", – сказал Пучдемон во время выступления в Копенгагенском университете.

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Ранее сообщалось, что 22 января экс-глава каталонского правительства, вновь выдвинутый в кандидаты на пост президента региона, Карлес Пучдемон прилетел из Брюсселя в Данию для участия в дебатах по Каталонии в Копенгагенском университете.

Государственный прокурор Испании попросил Верховный суд возобновить европейский ордер на арест Пучдемона, однако суд отклонил эту просьбу.